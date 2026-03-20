Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пришло время». Карпин — о вызове Максима Петрова в сборную России

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал дебютный вызов полузащитника калининградской «Балтики» Максима Петрова в национальную команду.

– Из дебютантов, помимо Мелкадзе, в списке Максим Петров. Как прокомментируете его вызов?
– У нас существует практика вызова на сбор одного-двух дебютантов. Мы следили за Петровым достаточно давно, и вот пришло время с ним познакомиться, — приводит слова Валерия Карпина официальный сайт Российского футбольного союза.

Напомним, 27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android