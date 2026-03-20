Игорь Колыванов: у «Локомотива» сейчас идёт чёрная полоса

Российский тренер Игорь Колыванов высказался по итогам матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Игра прошла накануне, 19 марта, на стадионе «Солидарность Самара Арена». Победу в послематчевой серии пенальти праздновали футболисты команды хозяев — 2:2 (5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
19 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
5 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 38'     1:1 Олейников – 40'     2:1 Ахметов – 45+1'     2:2 Сильянов – 58'    

«Локомотив» немного удивил. У команды сейчас идёт чёрная полоса. Создавали моменты, но по игре не сказал бы, что [«Крылья»] превосходили «Локомотив». Бывает такое. Создают моменты, но что-то не клеится», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

