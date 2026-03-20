Игорь Колыванов: игрокам ЦСКА надо сходить к психологу, разборки добром не заканчиваются

Российский тренер Игорь Колыванов считает, что футболисты ЦСКА получают красные карточки на ровном месте. В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России армейцы проиграли «Краснодару» — 0:4. Эту встречу красно-синие завершали вдевятером после удалений Матеуса Рейса и Мойзеса.
«ЦСКА надо как-то успокаиваться. Не надо зарабатывать красные карточки на ровном месте. Нет сплочённости, которая была в прошлом году. Физически не так хорошо готовы, середина поля проваливается. Это внутренняя кухня. Когда негативный результат, все возбуждены, нервничают. Многим игрокам ЦСКА надо к психологу сходить. Я не знаю, чего они так нервничают. Какие-то постоянные разборки, фолы на ровном месте. Такое добром не заканчивается. Сами себя подставляют, а потом мучаются на футбольном поле», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 20 марта 2026
