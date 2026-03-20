Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: игрокам ЦСКА надо сходить к психологу, разборки добром не заканчиваются

Российский тренер Игорь Колыванов считает, что футболисты ЦСКА получают красные карточки на ровном месте. В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России армейцы проиграли «Краснодару» — 0:4. Эту встречу красно-синие завершали вдевятером после удалений Матеуса Рейса и Мойзеса.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«ЦСКА надо как-то успокаиваться. Не надо зарабатывать красные карточки на ровном месте. Нет сплочённости, которая была в прошлом году. Физически не так хорошо готовы, середина поля проваливается. Это внутренняя кухня. Когда негативный результат, все возбуждены, нервничают. Многим игрокам ЦСКА надо к психологу сходить. Я не знаю, чего они так нервничают. Какие-то постоянные разборки, фолы на ровном месте. Такое добром не заканчивается. Сами себя подставляют, а потом мучаются на футбольном поле», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

