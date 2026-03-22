Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» — «Лилль»: во сколько начало матча 27-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 22 марта, состоится матч 27-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Марсель» и «Лилль». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:15 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «Марсель» — «Лилль» в России принадлежат Okko.
Франция — Лига 1 . 27-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:15 МСК
Окончен
1 : 2
1:0 Нванери – 43'     1:1 Мёнье – 49'     1:2 Жиру – 86'    

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 15-го тура чемпионата Франции. В той игре «Лилль» одержал победу со счётом 1:0.

В следующем туре Лиги 1 «Марсель» встретится с «Монако» (5 апреля), а «Лилль» сыграет с «Лансом» (4 апреля).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android