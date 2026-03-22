«Марсель» — «Лилль»: во сколько начало матча 27-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 марта, состоится матч 27-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Марсель» и «Лилль». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:15 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. В прямом эфире игру покажет Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 15-го тура чемпионата Франции. В той игре «Лилль» одержал победу со счётом 1:0.

В следующем туре Лиги 1 «Марсель» встретится с «Монако» (5 апреля), а «Лилль» сыграет с «Лансом» (4 апреля).

