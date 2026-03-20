«Лусиано нет — и позорище». Александр Бубнов — о проблемах ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о проблемах ЦСКА после возобновления текущего сезона. В трёх весенних матчах Мир РПЛ армейцы потерпели три поражения — от «Ахмата» (0:1), «Динамо» (1:4) и «Балтики» (0:1). В рамках Фонбет Кубка России ЦСКА проиграл «Краснодару» на стадии 1/2 финала Пути РПЛ.

«Здесь всё вместе. И опять, как была проблема… Я сразу сказал, несмотря на то что они на турнире (Зимнем Кубке РПЛ. — Прим. «Чемпионата») неплохо сыграли, выиграли его, но нет у них нападающего. Нет. И одного мало. Лусиано нет — и позорище.

Больше того, Челестини очень часто не угадывает с составом. Имею в виду стартовым. И это всё накапливается, понимаешь. И сейчас последняя игра — это же позорище. Нервы уже не выдерживают», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

