Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 23-29 марта

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 23 по 29 марта.

  • 23 марта, понедельник, 17:20 — велоспорт: UCI Мировой тур, первый этап велогонки «Вуэльта Каталонии».
  • 24 марта, вторник, 12:20 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Лиллехаммер). Женщины. Слалом, первая попытка.
  • 24 марта, вторник, 15:20 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Лиллехаммер). Женщины. Слалом, вторая попытка.
  • 24 марта, вторник, 21:00 — баскетбол: Евролига, «Жальгирис» — «Бавария».
  • 25 марта, среда, 12:20 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Лиллехаммер). Мужчины. Слалом, первая попытка.
  • 25 марта, среда, 15:20 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Лиллехаммер). Мужчины. Слалом, вторая попытка.
  • 25 марта, среда, 20:40 — фигурное катание: ISU Чемпионат мира по фигурному катанию. Пары. Короткая программа.
  • 26 марта, четверг, 13:25 — фигурное катание: ISU Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа.
  • 26 марта, четверг, 20:00 — футбол: Лига наций УЕФА, Гибралтар — Латвия.
  • 26 марта, четверг, 22:45 — футбол: стыковые матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, Чехия — Ирландия.
  • 27 марта, пятница, 16:20 — велоспорт: UCI Мировой тур, пятый этап велогонки «Вуэльта Каталонии».
  • 27 марта, пятница, 22:45 — футбол: товарищеский матч, Англия — Уругвай.
  • 28 марта, суббота, 20:00 — футбол: товарищеский матч, Шотландия — Япония.
  • 29 марта, воскресенье, 17:00 — футбол: товарищеский матч, Армения — Беларусь.

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Смотрите трансляции здесь:
Прямые трансляции спорта
