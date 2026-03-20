Молодёжная сборная России объявила состав на матчи с Узбекистаном и Иорданией

Пресс-служба РФС сообщила, что старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров определил итоговый состав на мартовский сбор. В его рамках команда сыграет с командами Узбекистана и Иордании. Оба матча пройдут в турецкой Анталье.

Вратари: Даниил Ладоха («Родина»), Курбан Расулов («Динамо»), Игнат Тереховский («Акрон»).

Защитники: Матвей Бардачёв («Урал»), Кирилл Данилов (ЦСКА), Никита Бабакин («Ростов»), Ильяс Ахмедов («Динамо» Мх), Даниил Чевардин («Локомотив), Даниил Плотников («Арсенал» Тула), Артем Хмарин («Краснодар»), Александр Тарасов («Ростов»).

Полузащитники: Егор Гуренко («Тюмень»), Михаил Умников («Волга»), Артём Сидоренко («Пари НН»), Андрей Ивлев («Пари НН»), Виктор Окишор («Динамо»), Даниил Кондаков («Зенит»), Иван Бобёр («Нефтехимик»), Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Глеб Пополитов («Чайка»).

Нападающие: Александр Помалюк («Волгарь»), Максим Воронов (ЦСКА).