Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Молодёжная сборная России объявила состав на матчи с Узбекистаном и Иорданией

Комментарии

Пресс-служба РФС сообщила, что старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров определил итоговый состав на мартовский сбор. В его рамках команда сыграет с командами Узбекистана и Иордании. Оба матча пройдут в турецкой Анталье.

Вратари: Даниил Ладоха («Родина»), Курбан Расулов («Динамо»), Игнат Тереховский («Акрон»).

Защитники: Матвей Бардачёв («Урал»), Кирилл Данилов (ЦСКА), Никита Бабакин («Ростов»), Ильяс Ахмедов («Динамо» Мх), Даниил Чевардин («Локомотив), Даниил Плотников («Арсенал» Тула), Артем Хмарин («Краснодар»), Александр Тарасов («Ростов»).

Полузащитники: Егор Гуренко («Тюмень»), Михаил Умников («Волга»), Артём Сидоренко («Пари НН»), Андрей Ивлев («Пари НН»), Виктор Окишор («Динамо»), Даниил Кондаков («Зенит»), Иван Бобёр («Нефтехимик»), Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Глеб Пополитов («Чайка»).

Нападающие: Александр Помалюк («Волгарь»), Максим Воронов (ЦСКА).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android