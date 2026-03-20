«За что его критиковать?» Погребняк высказался о форварде «Зенита» Дуране

Бывший форвард «Зенит» и сборной России Павел Погребняк высказался об игре новичка сине-бело-голубых Джона Дурана. Колумбиец забил два гола в пяти матчах. При этом оба его взятия ворот были оформлены с пенальти.

— Красавчик, что забил. Некоторые и за 10 матчей не могут забить. Начал с пенальти — ну и что? Я тоже так начал. У него два гола в пяти матчах — это неплохая статистика. «Зенит» выиграл в тех матчах, в которых он забил, так за что его критиковать?

— Кого нужно выпустить в старте в матче с «Динамо» — Дурана или Соболева?

— Этот вопрос для главного тренера. Ну, или для Радимова.

— Соболев забил в трёх матчах из пяти 2026 года. Это можно связать с приходом Дурана?

— Конкуренция ещё никому не вредила. И это хорошо, что Александр стал плохим мальчиком. Но время покажет, — приводит слова Погребняка TIU.