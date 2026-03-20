Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«За что его критиковать?» Погребняк высказался о форварде «Зенита» Дуране

Комментарии

Бывший форвард «Зенит» и сборной России Павел Погребняк высказался об игре новичка сине-бело-голубых Джона Дурана. Колумбиец забил два гола в пяти матчах. При этом оба его взятия ворот были оформлены с пенальти.

— Красавчик, что забил. Некоторые и за 10 матчей не могут забить. Начал с пенальти — ну и что? Я тоже так начал. У него два гола в пяти матчах — это неплохая статистика. «Зенит» выиграл в тех матчах, в которых он забил, так за что его критиковать?

— Кого нужно выпустить в старте в матче с «Динамо» — Дурана или Соболева?
— Этот вопрос для главного тренера. Ну, или для Радимова.

— Соболев забил в трёх матчах из пяти 2026 года. Это можно связать с приходом Дурана?
— Конкуренция ещё никому не вредила. И это хорошо, что Александр стал плохим мальчиком. Но время покажет, — приводит слова Погребняка TIU.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android