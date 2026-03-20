«Судьи делают какую-то непонятную дичь». Владимир Быстров — о возобновлении сезона РПЛ

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о проблеме судейства в российском футболе. Быстров отметил, что сейчас просто не смотрит матчи Мир РПЛ.

– Какой смысл смотреть, если сейчас всё решают люди в жёлтом, которые бегают со свистком, и те, кто сидят в тёплой ванне на VAR?!

– Современный российский футбол вызывает у вас отвращение?

– Ну ты хочешь посмотреть футбол, а судьи делают какую-то непонятную дичь. VAR в любую секунду может увидеть какие-то «черкаши». После зимней паузы происходит вообще бредятина — я в 90-х не помню, чтобы было такое судейство, — приводит слова Быстрова «Спорт день за днём».