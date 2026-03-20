«Это неправильно». Круговой — о поведении Талалаева
Поделиться
Футболист московского ЦСКА Данил Круговой высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В одном из эпизодов Талалаев умышленно выбил мяч на трибуны, чтобы помешать армейцам ввести аут. В результате этого вспыхнула потасовка. «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'
— Удалось разобраться, что произошло в матче с «Балтикой»?
— Да нет, уже забыли эту ситуацию. Это уже прошло. Никак не отреагировал.
— Удивился, когда Талалаев выбил мяч?
— Да, удивился. Считаю, что это неправильно. Но он сделал так, как посчитал нужным, — приводит слова Данила Кругового «Матч ТВ».
Комментарии
- 20 марта 2026
-
14:32
-
14:27
-
14:17
-
14:13
-
14:07
-
13:59
-
13:56
-
13:31
-
13:24
-
13:01
-
13:00
-
12:56
-
12:40
-
12:11
-
12:05
-
12:02
-
11:59
-
11:55
-
11:46
-
11:41
-
11:30
-
11:28
-
11:26
-
11:00
-
10:57
-
10:51
-
10:40
-
10:28
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:46
-
09:45
-
09:40
-
09:30