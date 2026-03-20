Карпин объявил планы сборной России на мартовский сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил ближайшие планы национальной команды на мартовский сбор.

– Какие ближайшие планы у команды на этом сборе?

– 22 марта заканчивается тур. Сразу после матчей за клубы игроки заедут в Новогорск, пройдут медосмотр. 23-го числа вылетаем в Краснодар. Тренировки в этот день не будет, а с 24 марта уже в Краснодаре начнём подготовку к матчу, — приводит слова Валерия Карпина официальный сайт Российского футбольного союза.

Напомним, 27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.