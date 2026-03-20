Сергей Карасёв ошибочно не удалил Соболева в матче «Зенит» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибку арбитра Сергея Карасёва в матче 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» — «Спартак» (2:0). Судья должен был удалить форварда петербуржцев Александра Соболева за вторую жёлтую карточку. Однако Карасёв не показал нападающему жёлтую за фол.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Момент по обращению ФК «Спартак». Время по таймеру: 65-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи не выносить второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Александру Соболеву.

Решение: судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Александру Соболеву. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Александр Соболев видит игрока «Спартака» Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой. Судье следовало вынести предупреждение игроку «Зенита» и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

