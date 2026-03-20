ЭСК вынесла вердикт по скандальному эпизоду с Венделом в матче «Зенит» — «Спартак»

ЭСК вынесла вердикт по скандальному эпизоду с Венделом в матче «Зенит» — «Спартак»
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла вердикт по спорному моменту с участием полузащитника «Зенита» Вендела в матче со «Спартаком». Игра 21-го тура РПЛ завершилась со счётом 2:0 в пользу петербуржцев. Вендел в одном из эпизодов ударил соперника ногой в живот, завалившись на него. Судья Сергей Карасёв наказал бразильца жёлтой карточкой, однако в «Спартаке» считали, что этот фол тянул на красную карточку.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Момент по обращению ФК «Спартак». Время по таймеру: 20-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Зенит» Вендела

Решение: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» Вендела. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Действие Вендела, совершившего движение ногой низкой интенсивности в игрока «Спартак» Романа Зобнина, наказывается вынесением предупреждения. В действии Вендела нет чрезмерной силы или жестокости. Судья правильно расценил ситуацию и вынес жёлтую карточку», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

Материалы по теме
Орлов: Вендел умышленно ударил Зобнина по животу. Карасёв то ли пожалел, то ли не увидел
