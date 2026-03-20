ЭСК объявила решение по пенальти в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла вердикт по спорному пенальти в матче «Зенита» со «Спартаком». Игра 21-го тура РПЛ завершилась со счётом 2:0 в пользу петербуржцев. Оба гола сине-бело-голубые забили с пенальти. У «Спартака» возникли сомнения по назначению второго 11-метрового удара. Матч обслуживал арбитр Сергей Карасёв.

«Момент по обращению ФК «Спартак». Время по таймеру: 78-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Спартак» после видеопросмотра.

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Спартак» после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Мотивировка: игрок «Зенита» Педро играет в мяч, выполняя передачу, после чего Кристофер Ву («Спартак»), коснувшись, но не сыграв акцентированно в мяч, совершает безрассудный наступ открытой стопой на голеностоп соперника.

VAR правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, судья после видеопросмотра правильно назначил пенальти и вынес предупреждение игроку «Спартака» за безрассудное поведение», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.