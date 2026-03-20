Шаронов: игроки в «Динамо» высокого уровня, но средний уровень команд РПЛ упал

Тренер московского «Динамо» Роман Шаронов высказал мнение об изменении уровня чемпионата России. По словам специалиста, средний уровень команд в Мир РПЛ упал за последние годы.

— Насколько изменился уровень РПЛ сейчас по сравнению с временами, когда вы работали в «Рубине»?

— Игроки в «Динамо» высокого уровня, но средний уровень команд упал. Есть дисбаланс по лиге между клубами внизу и вверху.

— Слабые легионеры?

— Нет, всё вместе. Нельзя футбол рассматривать только с точки зрения легионеров или россиян. Надо говорить про средний уровень качества игроков. Чем он выше, тем лучше будет уровень чемпионата. Конкурентная среда тащит вверх. Поэтому должен быть баланс. Когда я сам играл, у нас в лиге средний уровень качества футболистов был высокий. И это речь не про результаты, — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».