ЭСК: Бобровский ошибочно удалил Рубенса в матче «Динамо» с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла вердикт по спорному удалению в матче «Ростова» с «Динамо». Игра 21-го тура РПЛ завершилась со счётом 1:0 в пользу москвичей. На 39-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён игрок «Динамо» Рубенс. Данное решение судьи Яна Бобровского признано ошибочным.

«Момент по обращению ФК «Динамо» Москва. Время по таймеру: 39-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче игроку команды «Динамо» Москва Рубенсу.

Решение: судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Динамо» Москва Рубенсу. Голосование: единогласно.

Мотивировка: действия Рубенса в единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Ильёй Вахания комиссия квалифицирует как неосторожные. Не было очевидных оснований для вынесения второго предупреждения в матче за безрассудство. Судье следовало ограничиться назначением штрафного удара в пользу команды «Ростов» без вынесения дисциплинарных санкций в данной игровой ситуации», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.