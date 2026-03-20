ЭСК: Бобровский ошибочно удалил Рубенса в матче «Динамо» с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла вердикт по спорному удалению в матче «Ростова» с «Динамо». Игра 21-го тура РПЛ завершилась со счётом 1:0 в пользу москвичей. На 39-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён игрок «Динамо» Рубенс. Данное решение судьи Яна Бобровского признано ошибочным.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 45+5'    
Удаления: Мелёхин – 18' / Рубенс – 39'

«Момент по обращению ФК «Динамо» Москва. Время по таймеру: 39-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче игроку команды «Динамо» Москва Рубенсу.

Решение: судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Динамо» Москва Рубенсу. Голосование: единогласно.

Мотивировка: действия Рубенса в единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Ильёй Вахания комиссия квалифицирует как неосторожные. Не было очевидных оснований для вынесения второго предупреждения в матче за безрассудство. Судье следовало ограничиться назначением штрафного удара в пользу команды «Ростов» без вынесения дисциплинарных санкций в данной игровой ситуации», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

Материалы по теме
Сергей Карасёв ошибочно не удалил Соболева в матче «Зенит» — «Спартак»
