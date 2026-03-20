Левников правильно не удалил Энрике Кармо за толчок Талалаева в игре «Балтика» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла вердикт по скандальной потасовке в матче 21-го тура Мир РПЛ «Балтика» — ЦСКА. Игра проходила в Калининграде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Судья Кирилл Левников правильно решил не удалять игрока ЦСКА Энрике Кармо, который толкнул тренера «Балтики» Андрей Талалаева. После этого толчка на поле развернулась полноценная потасовка.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Момент по обращению ФК «Балтика». Время по таймеру: 97-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игроков команды ЦСКА Энрике Кармо и Ивана Облякова.

Решение: судья правильно не удалил с поля игроков команды ЦСКА Энрике Кармо и Ивана Облякова. Голосование: единогласно.

Мотивировка: действия игроков ЦСКА Энрике Кармо, толкнувшего главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, и Ивана Облякова, участвовавшего в массовом конфликте, не квалифицируются комиссией как агрессивные. С их стороны не было применения чрезмерной силы или жестокости в отношении кого-либо из соперников, они заслуживали вынесения предупреждения за неспортивное поведение», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

