Левников правильно не удалил Энрике Кармо за толчок Талалаева в игре «Балтика» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла вердикт по скандальной потасовке в матче 21-го тура Мир РПЛ «Балтика» — ЦСКА. Игра проходила в Калининграде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Судья Кирилл Левников правильно решил не удалять игрока ЦСКА Энрике Кармо, который толкнул тренера «Балтики» Андрей Талалаева. После этого толчка на поле развернулась полноценная потасовка.

«Момент по обращению ФК «Балтика». Время по таймеру: 97-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игроков команды ЦСКА Энрике Кармо и Ивана Облякова.

Решение: судья правильно не удалил с поля игроков команды ЦСКА Энрике Кармо и Ивана Облякова. Голосование: единогласно.

Мотивировка: действия игроков ЦСКА Энрике Кармо, толкнувшего главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, и Ивана Облякова, участвовавшего в массовом конфликте, не квалифицируются комиссией как агрессивные. С их стороны не было применения чрезмерной силы или жестокости в отношении кого-либо из соперников, они заслуживали вынесения предупреждения за неспортивное поведение», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.