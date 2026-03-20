Александр Сильянов признался, что подсмотрел празднование гола у защитника «Реала»

Александр Сильянов признался, что подсмотрел празднование гола у защитника «Реала»
Футболист «Локомотива» Александр Сильянов рассказал о своём праздновании после гола в ворота «Крыльев Советов» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Победу в послематчевой серии пенальти праздновали футболисты команды хозяев — 2:2 (5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
19 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
5 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 38'     1:1 Олейников – 40'     2:1 Ахметов – 45+1'     2:2 Сильянов – 58'    

«Мы просто с Годяевым смотрели Лигу чемпионов. Я увидел, что Хёйсен из «Реала» так отпраздновал. Мне понравилось. Сказал, если забью, отпраздную так же», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Дмитрий Булыкин: «Локомотив» должен быть в тройке, за чемпионство бороться тяжело
