Александр Сильянов признался, что подсмотрел празднование гола у защитника «Реала»

Футболист «Локомотива» Александр Сильянов рассказал о своём праздновании после гола в ворота «Крыльев Советов» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Победу в послематчевой серии пенальти праздновали футболисты команды хозяев — 2:2 (5:4 пен.).

«Мы просто с Годяевым смотрели Лигу чемпионов. Я увидел, что Хёйсен из «Реала» так отпраздновал. Мне понравилось. Сказал, если забью, отпраздную так же», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.