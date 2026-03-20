Объявлен вердикт ЭСК по удалению Фабио Челестини в матче «Балтика» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла вердикт по скандальной потасовке в матче 21-го тура Мир РПЛ «Балтика» — ЦСКА. Игра проходила в Калининграде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Арбитр Кирилл Левников показал красную карточку главному тренер ЦСКА Фабио Челестини за активное участие в потасовке.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Момент по обращению ПФК ЦСКА и контрольно-дисциплинарного комитета. Время по таймеру: 97-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи вынести красную карточку главному тренеру команды ЦСКА Фабио Челестини.

Решение: судья правильно вынес красную карточку главному тренеру команды ЦСКА Фабио Челестини. Голосование: единогласно.

Мотивировка: главный тренер ЦСКА Фабио Челестини вошёл в техническую зону команды «Балтика» с целью конфронтации с официальными лицами команды соперника. Согласно правилам игры, официальное лицо команды, умышленно покинувшее свою техническую зону и вошедшее в техническую зону соперников с целью конфронтации словами или жестами, должно быть удалено с показом прямой красной карточки. Судья поступил в данной ситуации строго в соответствии с правилами игры», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

