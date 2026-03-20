Бубнов изменил мнение относительно того, где ЦСКА может завершить сезон РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов изменил своё мнение относительно того, на какой позиции московский ЦСКА может завершить текущий сезон Мир РПЛ. Ранее Бубнов говорил, что армейцам по силам войти в топ-3 по итогам текущей кампании.

«Я вот после такого провала… Столько они очков потеряли, что я не уверен… Говорил, что они могут бороться за второе место, но [сейчас] не уверен, что они в тройку даже попадут», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА (36) занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» (46) на 10 очков.