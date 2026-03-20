Николай Рассказов рассказал о переговорах по продлению контракта с «Крыльями»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов рассказал о переговорах по продлению контракта с самарским клубом. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.

— Всех интересует ситуация с твоим контрактом.

— Там же пишут. Вот такая ситуация с контрактом.

— Пишут, что ты не хочешь продлевать.

— Такого нет.

— Расскажи тогда как.

— Мне нечего сказать.

— Когда будешь принимать решение?

— Время покажет. Может быть, завтра, может, послезавтра. Не знаю. Мы же общаемся. Диалог есть.

— Ты готов остаться в «Крыльях»?

— Я люблю «Крылья». Благодарен им. Всегда готов остаться. Время покажет, — сказал Рассказов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.