Николай Рассказов рассказал о переговорах по продлению контракта с «Крыльями»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов рассказал о переговорах по продлению контракта с самарским клубом. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.
— Всех интересует ситуация с твоим контрактом.
— Там же пишут. Вот такая ситуация с контрактом.
— Пишут, что ты не хочешь продлевать.
— Такого нет.
— Расскажи тогда как.
— Мне нечего сказать.
— Когда будешь принимать решение?
— Время покажет. Может быть, завтра, может, послезавтра. Не знаю. Мы же общаемся. Диалог есть.
— Ты готов остаться в «Крыльях»?
— Я люблю «Крылья». Благодарен им. Всегда готов остаться. Время покажет, — сказал Рассказов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.