Объявлены судейские назначения на матчи 22-го тура РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 22-го тура РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 22-го тура Мир РПЛ.

21 марта, суббота

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Сергей Карасёв; АVAR – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Динамо» Махачкала: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Кирилл Левников; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Сочи»: судья – Станислав Матвеев, помощники судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Маликов; резервный судья – Матвей Заика; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Резников.

22 марта, воскресенье

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Денис Петров, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Никита Новиков; VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Андрей Иванов.

«Динамо» Москва – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Андрей Прокопов; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Матвеев; VAR – Анатолий Жабченко; АVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Сергей Французов.

«Локомотив» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Николай Иванов.

