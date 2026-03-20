«Как будто в команде год». Дивеев — об адаптации в «Зените»

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался об адаптации в команде. Футболист присоединился к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно.

«Хочу поблагодарить всю команду и весь персонал, который меня встретил очень тепло. У меня не было никаких ощущений, что пришёл в новую команду. Как будто я в этой команде уже был месяц и даже год. С игроками очень быстро нашёл контакт. Понятно, что с русскими игроками виделся в сборной. А с бразильцами и со всеми иностранцами? Они очень тепло меня встретили. Им за это огромное спасибо. Для меня это было, как будто пришёл домой», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.