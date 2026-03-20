Игрок «Зенита» Дивеев рассказал о подготовке к матчу с «Динамо»

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о подготовке к матчу 22-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Игра пройдёт в воскресенье, 22 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Это единственная команда после зимних сборов, которая ни разу не проиграла. Показывают очень открытый футбол, много забивают. Поэтому матч будет интересным для нашей обороны. Важно, чтобы команда сыграла «на ноль», поэтому будем стараться, чтобы сзади было ноль голов, а спереди как можно больше.

Уже понимаем, как действует в атаке «Динамо». Готовимся к матчу. Тем более играли с ними на зимних сборах. Примерное представление есть, как они будут играть», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.