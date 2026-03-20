Игорь Дивеев рассказал об адаптации к жизни в Санкт-Петербурге

Футболист «Зенита» Игорь Дивеев рассказал об адаптации к жизни в Санкт-Петербурге. Он присоединился к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно.

«Когда приехал в Санкт-Петербург, все же знают новости про квартиру, которую я еле-еле нашёл. Мы с женой выбрали и нашли хорошую квартиру для нас. Был переезд, когда у меня было два-три дня выходных. Мы с женой слетали в Москву за вещами и перегнали машины. Сейчас обустроились, всё хорошо.

Недавно ходили в ресторан, не помню его название (смеётся). Всё хорошо. Со временем будем обживаться в квартире и находить новые места. Ходить в музеи, театры. Летом обязательно съездим по всем музеям, в Эрмитаж. Будем наслаждаться Питером и гулять», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

