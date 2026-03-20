Игрок «Зенита» Дивеев рассказал о своём состоянии здоровья

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев рассказал о своём состоянии здоровья. Недавно у футболиста было микроповреждение, из-за которого он выбыл на три дня.

«Перед матчем со «Спартаком» выбыл на три дня, не тренировался. Принимали решение за день до игры. Был разговор с Сергеем Богдановичем [Семаком] и с доктором, что посмотрим. Будем следить за самочувствием, не болит ли голова, нет ли температуры. Когда проснулся, понял, что всё хорошо, сказал Сергею Богдановичу, что буду готов помочь команде. Сейчас всё хорошо. Состояние ещё не хорошее, но всё нормально», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.