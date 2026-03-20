Игорь Дивеев: о сборных Никарагуа и Мали ничего не знаю

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев признался, что ничего не знает о ближайших соперниках национальной команды — Мали и Никарагуа.

«Честно? О соперниках не знаю ничего. Потому что в команде «Зенит» ты готовишься на домашние и выездные матчи, с кем будешь играть. Сейчас сыграем с московским «Динамо», поедем в сборную. И уже Валерий Георгиевич Карпин будет рассказывать, как играет соперник, какие там футболисты. Тогда будем разбираться, в какой футбол играет соперник, и будем готовится к матчам», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, 27 марта российская национальная команда сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.