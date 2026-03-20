Стала известна дата начала судебного слушания по делу Фёдора Смолова

Варвара Кнутова, адвокат экс-игрока «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова, рассказала, что мировой судья Пресненского района Москвы 1 апреля приступит к рассмотрению по существу дела в отношении футболиста, который обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести после драки в «Кофемании» на Большой Никитской улице в столице.

«Уголовное дело в отношении Фёдора Смолова поступило в суд, на 1 апреля назначено заседание по существу», — приводит слова Кнутовой «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что прокуратура города Москвы утвердила обвинительный акт по делу о причинении вреда здоровью мужчине в центре столицы с участием Смолова. Он обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.