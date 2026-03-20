«Результаты весной не удивили». Сергей Семак — о московском «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о московском «Динамо» в преддверии матча 22-го тура Мир РПЛ с бело-голубыми. «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье, 22 марта.

— Сергей Богданович, впереди у «Зенита» матч с «Динамо». Наверняка соперник хорошо изучен. Что вы думаете об этой команде? И насколько вас удивили результаты динамовцев в начале этого года?

— Результаты динамовцев не удивили, это команда, которая в последние годы всегда ставит максимальные задачи. И в шаге от первого места, и высокие места в турнирной таблице были в предыдущие годы. По весенней части команда просто стала набирать очки. Осенью теряли много, немного не везло в каких-то матчах. По весне набирают очки, играют очень активно в атаке, много забивают, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».