Орлов: а сколько раз «Зенит» недополучал пенальти, которые зарабатывал?

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на вопрос о большом количестве пенальти в пользу «Зенита». За последние три матча во всех турнирах сине-бело-голубые пробили пять 11-метровых.

«Да нет, ну ребят… Во-первых, сколько раз «Зенит» недополучал 11-метровых, которые зарабатывал? Вспомните историю всех матчей. Ну что вы?! Я никогда не забуду: «Зенит» играет со «Спартаком» в Москве. Я вёл репортаж. И там был момент, когда в ворота «Спартака» не назначили пенальти. Я помню такой момент. И другие были моменты, даже в недавних матчах. Всегда у «Зенита» есть моменты, когда судьи… Но они так и ко всем остальным», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (45 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (46).

