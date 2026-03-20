Игрок «Крыльев» Чернов поделился впечатлениями от прохода «Локо» в Кубке России

Игрок «Крыльев» Чернов поделился впечатлениями от прохода «Локо» в Кубке России
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился впечатлениями от прохода «Локомотива» в Фонбет Кубке России. Самарцы обыграли москвичей в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов — 2:2 (5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
19 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
5 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 38'     1:1 Олейников – 40'     2:1 Ахметов – 45+1'     2:2 Сильянов – 58'    

«Эмоции от прохода дальше в Кубке положительные. Не знаю, почему такая встряска постоянно нужна. С командами из низа турнирной таблицы мы играем не так, как хотим. В целом команда играющая. Просто в определённый момент не можем подобрать ключи и поймать свою игру. Вчера мы действительно играли, как команда. Даже когда пропустили гол, то реакция была очень хорошая. Могли выиграть и в основное время. Состав «Локомотива»? Может, хотели малыми силами обойтись, но не получилось. Была равная игра. В серии пенальти, как говорят, доля везения есть. В целом мы ещё пока ни одной серии пенальти не проиграли. Надеюсь, что так будет и дальше.

Я смотрю по-другому на то, что «Крылья» остались единственной не топ-командой а Кубке России. Последние турниры Кубка — постоянно доходили до финальных стадий. В моём понимании, наверное, так и должно быть. Дальше домашний матч с ЦСКА. У них ребята пропускают. Думаю, что болельщиков на этот матч придёт ещё больше, а поле будет ещё лучше. Ждём суперигры, будет интересно», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

