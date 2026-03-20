Объявлен график ближайших матчей Кубка России

Объявлен график ближайших матчей Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте обнародовал календарь ближайших матчей Фонбет Кубка России. Стали известны даты и время проведения первого матча финала Пути РПЛ и игр второго этапа 1/2 финала Пути регионов.

Путь РПЛ. Финал. Первый матч (время — московское)

8 апреля, среда

  • 18:15. «Динамо» (Москва) – «Краснодар»

Путь регионов. 1/2 финала. Второй этап (время — московское)

7 апреля, вторник

  • 18:00. «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

8 апреля, среда

  • 20:45. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва)

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

