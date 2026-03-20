Унаи Эмери прокомментировал выход «Астон Виллы» в четвертьфинал Лиги Европы

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. На стадии 1/8 финала «Астон Вилла» обыграла «Лилль» с общим счётом 3:0 по сумме двух матчей.

«Это фантастика. Два года назад мы играли в четвертьфинале Лиги конференций, в прошлом году — в четвертьфинале Лиги чемпионов, а в этом году нам предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги Европы.

Мы полны мотивации и энтузиазма перед этой стадией турнира. В 1/8 финала поддержка наших фанатов была просто фантастической, болельщики были просто потрясающими, создали великолепную атмосферу», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».