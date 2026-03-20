Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери прокомментировал выход «Астон Виллы» в четвертьфинал Лиги Европы

Унаи Эмери прокомментировал выход «Астон Виллы» в четвертьфинал Лиги Европы
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. На стадии 1/8 финала «Астон Вилла» обыграла «Лилль» с общим счётом 3:0 по сумме двух матчей.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Макгинн – 54'     2:0 Бэйли – 86'    

«Это фантастика. Два года назад мы играли в четвертьфинале Лиги конференций, в прошлом году — в четвертьфинале Лиги чемпионов, а в этом году нам предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги Европы.

Мы полны мотивации и энтузиазма перед этой стадией турнира. В 1/8 финала поддержка наших фанатов была просто фантастической, болельщики были просто потрясающими, создали великолепную атмосферу», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

Материалы по теме
«Астон Вилла» Эмери победила «Лилль» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android