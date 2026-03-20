«Это создаёт у них напряжение». Бубнов — о проблемах «Краснодара»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что с возобновлением сезона «Краснодар» стал хуже реализовывать моменты, из-за чего футболисты «быков» больше нервничают. В 22-м туре Мир РПЛ чёрно-зелёные сыграют с «Пари НН» 21 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На «Нижний Новгород» эмоции не нужны. Им на «Нижний Новгород» нужно реализовать те моменты, которые будут создаваться. Это раз. Во-вторых, мне задавали вопрос: в чём кризис «Краснодара»? Почему очки теряют, хуже стали играть? Да не стали они хуже играть. Играли, как играют. Разница только в том, что раньше они реализовывали моменты, а щас — меньше реализовывают. Понимаешь? И это создаёт у них напряжение. Начинают торопиться, появляются всякие стычки на поле. Тем более когда начинают играть жёстко против них, прессовать. Только из-за этого. А во всём остальном у них всё в полном порядке. Состав — самый сбалансированный, самый стабильный», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

