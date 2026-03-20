«Ротор» — «Факел»: текстовая трансляция матча 25-го тура Первой лиги начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 20 марта, состоится стартовый матч 25-го тура Лиги Pari между волгоградским «Ротором» и воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра выступит Данил Каширин из Уфы. Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 15-го тура Первой лиги «Факел» одержал разгромную победу над «Ротором» со счётом 4:0.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает «Факел», набравший 52 очка. На второй строчке располагается «Урал» (45). Тройку лидеров замыкает «Родина» (43). «Ротор» (33) — седьмой.