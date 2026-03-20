Чернов: не хочется думать, что «Крылья» могут повторить путь «Балтики» двухлетней давности

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался о турнирных амбициях самарской команды. Накануне «Крылья Советов» вышли во второй этап полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Нет страха повторить путь «Балтики» два года назад: дойти до Суперфинала Кубка, но вылететь в чемпионате?

— Есть много примеров. Помню «Тосно», которое вообще расформировали. Не хотелось бы так думать. У нас те ребята, которые не получают особой практики в чемпионате, хотят доказать в Кубке. Это дополнительная мотивация. В Кубке мы хотим пройти как можно дальше, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.