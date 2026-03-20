Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Решением КДК Талалаев дисквалифицирован на четыре матча РПЛ, Челестини — на один

Пресс-служба Мир РПЛ сообщила, что решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на четыре игры внутреннего первенства, а возглавляющий ЦСКА Фабио Челестини пропустит один матч. Специалисты были удалены после массовой потасовки по ходу встречи 21-го тура РПЛ, которая завершилась победой калининградцев со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 36 очков. «Балтика» (39) — четвёртая.

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара», который набрал 46 очков.

Материалы по теме
В «Балтике» заявили, что Кармо и фанаты ЦСКА спровоцировали Талалаева в матче РПЛ
