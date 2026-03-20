Решением КДК Талалаев дисквалифицирован на четыре матча РПЛ, Челестини — на один

Пресс-служба Мир РПЛ сообщила, что решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на четыре игры внутреннего первенства, а возглавляющий ЦСКА Фабио Челестини пропустит один матч. Специалисты были удалены после массовой потасовки по ходу встречи 21-го тура РПЛ, которая завершилась победой калининградцев со счётом 1:0.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 36 очков. «Балтика» (39) — четвёртая.

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара», который набрал 46 очков.