Брайан Хиль раскрыл секрет успеха «Балтики»

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль раскрыл секрет успеха калининградской команды в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. «Балтика» занимает четвёртое место по итогам 21 сыгранного тура.

— Брайан, за счёт чего «Балтика» так круто играет в этом сезоне?

— Здесь заслуга каждого игрока плюс результат работы тренерского штаба. Я уже не раз об этом говорил. Мы боремся в каждом матче, боремся до конца. Каждый хочет добиться высокой цели, мы все к этому стремимся. Также большое значение имеет и наша отличная физическая форма. В этом мы сильнее всех в лиге, — приводит слова Брайана Хиля интернет-портал «Спорт-экспресс».