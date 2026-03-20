«Это уже очень серьёзно». Бубнов — об Андрее Талалаеве

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве, который оказался в центре скандала по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0). Встреча завершилась массовой потасовкой с участием главных тренеров, Талалаев и Фабио Челестини были удалены.

— Я не ищу правых и виноватых...

— Кость, он наверняка стал его оскорблять по-итальянски. Поэтому… Если бы вот меня он матом оскорблял бы, я, несмотря ни на что, подошёл бы и врезал. Он кровью бы умылся. И я понимаю Челестини. Потом, смотри, не случайно же… Это уже очень серьёзно — официальное заявление ЦСКА в лице Бабаева, генерального директора, что нужно его к психотерапевту. И тут же Григорян Шурик подлил: «Ни в коем случае, иначе его не выпустят». Это же очень серьёзно, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».