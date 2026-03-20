Сергей Семак оценил адаптацию новичков в «Зените»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил адаптацию новичков в команде. Зимой к сине-бело-голубым присоединились защитник Игорь Дивеев, полузащитник Джон Джон и нападающий Джон Дуран.

— Сергей Богданович, как вам кажется, на данный момент достаточное ли количество официальных и товарищеских матчей провёл «Зенит» для того, чтобы говорить о том, что команда подошла к форме, близкой к идеальной, что все новички окончательно влились в состав и нашли взаимопонимание с коллективом?

— Такого понятия, как близко к идеальной, нет. Это зависит от группы игроков. Не бывает такого, что все игроки находятся в своих лучших кондициях. Кто-то в одно время набирает и находится на этом уровне какое-то время; кто-то – позже, кто-то – раньше. Команда в нормальном состоянии находится. Конечно, новичкам сложно адаптироваться, нужно всё-таки приобрести определённую уверенность и Дурану, и Джону Джону. Эти игроки очень важны: и талантливые, и молодые. Но на сегодняшний день их адаптация в российском чемпионате движется потихоньку. Так же, как и у большинства игроков, которые приезжают к нам из других стран, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».