10 футболистов пропустят 22-й тур РПЛ

Игроки «Сочи» Марсело Алвес и Дмитрий Васильев, защитник «Краснодара» Валентин Пальцев, полузащитник «Ростова» Алексей Миронов, нападающий ЦСКА Кирилл Глебов, защитник «Балтики» Кевин Андраде пропустят матчи 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов, полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва, полузащитник московского «Динамо» Рубенс и защитник «Ростова» Виктор Мелёхин пропустят игры грядущего тура чемпионата России из-за красных карточек.

После 21 тура РПЛ «Краснодар» с 46 очками занимает первое место.

