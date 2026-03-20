«Они не знают, как надо судить». Президент «Динамо» Мх — о работе арбитров

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о работе российских арбитров, предложив руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Милораду Мажичу лично работать на VAR во время важных матчей.

«Мы на протяжении нескольких лет уже в жёсткой форме говорим о судействе. Тут вопрос к кому? К руководителю! По этой теме в прошлом году было открытое письмо Дюкову от махачкалинского «Динамо». Нас поддержало большинство футбольной общественности. Мы ему писали и верили в Дюкова. В его открытость, в его желание изменить все эти процессы. Сказалось положительно. Если бы нас не поддержал руководитель, РФС, то не знаю, выжили ли бы мы в РПЛ?

В этом письме было важное, что нельзя рассматривать судейство только с точки зрения какого-то одного, трёх или 10 матчей. Мы в письме рассматривали влияние судейства вообще на весь ход игры. Подготовка футболистов зависит от правил и законов адаптации. Если правила одни, то тренировка одна. Правила другие, и тренировка меняется. Разрешено играть руками? Тогда тренировка строится таким образом. Офсайды и так далее. Судейские правила влияют на тренировочный процесс. И корень зла на сегодняшний день, который не даёт продвигаться игре — это судейство! Они не знают, как надо судить.

Поэтому одинаковые эпизоды они могут трактовать по-разному. Где-то одно действие — нарушение, а потом — нет. Это же натуральное безобразие! Думаю, присутствие Мажича в VAR-комнате на важных матчах чемпионата может положительно повлиять на принятие решений. Конечно, это не участок его работы. Он ответственный за подбор, подготовку арбитров и контроль за развитием судейства. Но те ученики, которых он учит, не справляются. Это потому, что он не владеет предметом? Тогда нужно идти в комнату и объяснять. Он нужен на важные матчи – как вверху таблицы, так и внизу, где команды борются за выживание. В этих матчах от судейских решений зависит судьба команд.

Есть ещё проблема оценки судей. У нас тот, кто оценивает работу и кто назначает, — фактически одна рука. Так не должно быть. Они сами казнят и милуют. Сами назначают и сами оценивают. Очень много претензий к судейским ошибкам отклонено. Махачкала писала около 30 замечаний, а приняли только одно или два. Это же безобразие. Они оправдывают судейские решения. Они трактуют аналогичные эпизоды так, как им удобно. В одном матче это может быть нарушением, а в другом — нет. Оценивать арбитров должны не те, кто назначает. Мы должны футбол больше обсуждать, а не судейство. Болельщики приходят смотреть на игроков, а у нас главные действующие лица — судья. Их вообще не должно быть видно», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

На данный момент бело-голубые с 21 очком занимают 12 место в турнирной таблице РПЛ, опережая зону стыковых встреч на одно очко.