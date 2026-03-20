«Я бы поступил так же». Энрике — о Шевалье в сборной и перспективах вратаря в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о вызове голкипера команды Люка Шевалье в сборную Франции, а также прокомментировал перспективы вратаря в составе парижского клуба.

— Могу сказать, что я очень рад, что он в списке; он этого заслуживает. Я всегда стараюсь защищать своих игроков. Я тот тренер, который его подписал, и моё мнение о его способностях не изменилось. Если бы я был тренером сборной Франции, я бы поступил так же. Я тренировал сборную Испании. И поддержка уверенности в игроке — это очень позитивный знак.

— Может ли вызов вратаря Дидье Дешамом также побудить вас снова дать ему игровое время?

— Ничто за пределами клуба не изменит моего мнения. Каждый имеет право на своё мнение. Мне не нужно знать, что думают люди за пределами клуба, — приводит слова Энрике L'Équipe.

После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года Сафонов 11 раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ», а Шевалье оставался в запасе.