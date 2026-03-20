Стали известны три кандидата на замену Энцо Фернандесу в «Челси»

«Челси» начал работу по поиску замены для полузащитника Энцо Фернандеса в преддверии летнего трансферного окна. На текущий момент «синие» рассматривают трёх кандидатов. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Ноттингем Форест» Эллиоту Андерсону. Однако сделка по его переходу может оказаться сложной, поскольку его стоимость оценивается в £ 100 млн (€ 116 млн).

Также «Челси» заинтересован в 20-летнем полузащитнике «АЗ Алкмар» Кесе Смите и в 18-летнем полузащитнике «Вулверхэмптона» Матеусе Мане.

Подчёркивается, что в стане «синих» не стремятся к продаже Фернандеса, но готовятся к такому развитию событий.

