Сборная Италии объявила состав на стыковые матчи к ЧМ-2026

Федерация футбола Италии в своём аккаунте в социальной сети X огласила заявку сборной на стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Подопечным Дженнаро Гаттузо предстоит встретиться с Северной Ирландией 26 марта. В случае прохода в следующую стадию «Скуадра адзурра» сыграет с победителем пары Уэльс — Босния и Герцеговина.

Вратари

Элия Каприле («Кальяри»), Марко Карнезекки («Аталанта»), Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»), Алекс Мерет («Наполи»).

Защитники

Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба – «Интер»), Алессандро Буонджорно, Леонардо Спинаццола (оба – «Наполи»), Риккардо Калафьори («Арсенал»), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба – «Ювентус»), Диего Коппола («Париж»), Джанлука Манчини («Рома»), Марко Палестра («Кальяри»), Джорджо Скальвини («Аталанта»).

Полузащитники

Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Брайан Кристанте, Никколо Пизилли (оба – «Рома»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Сандро Тонали («Ньюкасл»).

Нападающие

Федерико Кьеза («Ливерпуль»), Франческо Пио Эспозито («Интер»), Мойзе Кин («Фиорентина»), Маттео Политано («Наполи»), Джакомо Распадори («Аталанта»), Матео Ретеги («Аль-Кадисия»), Джанлука Скамакка («Аталанта»).