Сборная Аргентины представила альтернативную форму для чемпионата мира 2026 года

Сборная Аргентины на своей странице в социальной сети представила новую альтернативную форму команды для чемпионата мира 2026 года.

Новая форма отличается дизайном по сравнению с предыдущими версиями. Чёрный фон футболки украшен волнистыми линиями и другими деталями различных оттенков, таких как белый и светло-голубой. Также на форме изображены герб Аргентинской футбольной ассоциации с тремя звёздами и эмблема, посвящённая победе на чемпионате мира 2022 года.

Фото: AFA

Аргентинская национальная команда попала в группу J, где ей предстоит встретиться со сборными Австрии, Алжира и Иордании.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).