Mirror раскрыл позицию «МЮ» насчёт желания «Барселоны» повторно арендовать Рашфорда

«Манчестер Юнайтед» отклонит предложение «Барселоны» о продлении аренды крайнего нападающего Маркуса Рашфорда ещё на сезон. Об этом сообщает Mirror.

Ранее Daily Mail сообщил о желании сине-гранатовых вновь арендовать англичанина с целью не платить за его выкуп сумму в £ 26 млн (€ 30 млн).

По информации Mirror, «красные дьяволы» потребуют от «блауграны» либо £ 26 млн, либо возвращения Рашфорда в Манчестер в июне.

«Барселона» арендовала 28-летнего нападающего летом 2025 года. В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

