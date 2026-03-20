Mirror раскрыл позицию «МЮ» насчёт желания «Барселоны» повторно арендовать Рашфорда

«Манчестер Юнайтед» отклонит предложение «Барселоны» о продлении аренды крайнего нападающего Маркуса Рашфорда ещё на сезон. Об этом сообщает Mirror.

Ранее Daily Mail сообщил о желании сине-гранатовых вновь арендовать англичанина с целью не платить за его выкуп сумму в £ 26 млн (€ 30 млн).

По информации Mirror, «красные дьяволы» потребуют от «блауграны» либо £ 26 млн, либо возвращения Рашфорда в Манчестер в июне.

«Барселона» арендовала 28-летнего нападающего летом 2025 года. В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Барселона» намерена вновь арендовать Рашфорда, чтобы не платить € 30 млн — DM

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

