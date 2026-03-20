Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ещё недостаточно сильно сыграл». Корнеев — о Максиме Петрове в сборной России

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о включении полузащитника «Балтики» Максима Петрова в итоговый состав сборной России на мартовские товарищеские матчи. 27 марта национальная команда сыграет с Никарагуа, 31 марта — с Мали.

«По мне, пока ещё непонятно, заслужил он или нет. Это один из игроков, который для вызова в сборную ещё недостаточно сильно сыграл. А так, это парень с очень большим объёмом работы, который не боится рисковать», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Петров принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android