«Ещё недостаточно сильно сыграл». Корнеев — о Максиме Петрове в сборной России

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о включении полузащитника «Балтики» Максима Петрова в итоговый состав сборной России на мартовские товарищеские матчи. 27 марта национальная команда сыграет с Никарагуа, 31 марта — с Мали.

«По мне, пока ещё непонятно, заслужил он или нет. Это один из игроков, который для вызова в сборную ещё недостаточно сильно сыграл. А так, это парень с очень большим объёмом работы, который не боится рисковать», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Петров принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

