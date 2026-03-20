Криштиану Роналду не попал в состав сборной Португалии на матчи с Мексикой и США

Сборная Португалии в своём аккаунте в социальной сети X опубликовала заявку на предстоящие товарищеские матчи с Мексикой и США. Игры пройдут 29 марта и 1 апреля. Отметим, что капитан национальной команды Криштиану Роналду не вошёл в итоговый список из-за травмы подколенного сухожилия.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 марта 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Португалия
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
США
Не начался
Португалия
Состав сборной Португалии:

Вратари

Диогу Кошта («Порту»), Жосе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»).

Защитники

Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Томаш Араужу («Бенфика»), Жоау Канселу («Барселона»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).

Полузащитники

Матеуш Фернандеш («Вест Хэм Юнайтед»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш, Витинья (оба – «ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Саму Кошта («Мальорка»).

Нападающие

Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Рафаэл Леау («Милан»), Педру Нету («Челси»), Родригу Мора («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Рикарду Орта («Брага»).

