Гвардиола высказался перед финалом Кубка лиги, в котором «Ман Сити» сыграет с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед финальным матчем Кубка английской лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Арсеналом».

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«За 10 лет мы 22 раза играли финалы на «Уэмбли», это большая честь и одновременно серьёзный вызов. Для команды это важный момент. Когда мы выходим в финал, независимо от уровня конкуренции, это всегда непросто. Мы должны воспринимать это как огромную возможность, потому что никогда не знаешь, когда это повторится.

«Арсенал» любит контролировать многие вещи и аспекты игры. Они контролируют игру, защищаются глубоко, разыгрывают высокий прессинг, отдают длинные пасы, много хорошего в целом. В Лиге чемпионов они выиграли все встречи группового этапа и сыграли вничью лишь в последнем матче с «Байером», а в Премьер-лиге уступили всего в трёх играх. Это исключительная команда, и для нас будет большим вызовом проверить свой уровень», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В прошлогоднем финале «сороки» одолели «Ливерпуль» и впервые в своей истории взяли этот трофей.

